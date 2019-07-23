По делу о пожаре, в котором погибли трое детей, задержан директор детского палаточного лагеря Холдоми Максим Кузнецов. Количество погибших возросло. Трагический инцидент в Хабаровском крае случился в понедельник, 22 июля.

По делу о пожаре, в котором погибли трое детей, задержан директор детского палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов."Да, это так", — отметил Кузнецов. По его словам, его задержали в порядке статьи 91 УПК (в качестве подозреваемого). Директор лагеря рассказал, что с материалами дела его пока не ознакомили, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось о трагическом инциденте, который случился в понедельник, 22 июля, на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. В результате пожара пострадали двенадцать человек, в числе которых семеро детей — трое из них погибли.Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Из 26 палаток, которые располагались на территории лагеря, сгорели 20 — остальные 6 повреждены.Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и пункту "в" части 2 статьи 238 (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) Уголовного кодекса РФ. Следствие также проверит должностные лица контрольно-надзорных органов на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность).