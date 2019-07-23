Для пострадавших от паводка в Иркутской области устроят ярмарку недвижимости. Как заявили власти региона, это поможет выбрать квартиру на вторичном рынке или заключить договор подряда на строительство нового дома.

Для пострадавших от паводка в Иркутской области устроят ярмарку недвижимости. Как заявили власти региона, это поможет выбрать квартиру на вторичном рынке или заключить договор подряда на строительство нового дома.К участию должны пригласить 20 строительных компаний. Непригодны для проживания — три с половиной тысячи домов, а еще пять тысяч ждут капитального ремонта. Работает комиссия по оценке, обследовать все здания должны к середине августа.Продолжается вакцинация населения. Прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии сделали почти 17 с половиной тысяч человек. Вспышек заболеваний нет. Работают мобильные пункты очистки воды.Тем временем идёт разбор завалов. В Тулуне от мусора очистили девять тысяч дворов. По данным МЧС, подтопленными остаются семь домов. Синоптики говорят, что из-за дождей вода в реках снова может подняться.После наводнения в конце июня пострадали более ста населенных пунктов Иркутской области. Погибли 25 человек, семеро всё ещё числятся пропавшими без вести, передает телеканал "Россия 24".