Певица опубликовала в Stories на своей
странице в Instagram видео с дочуркой. Полина Гагарина услышала от малышки
жалобы.
Певица опубликовала в Stories на своей
странице в Instagram видео с дочуркой. Полина Гагарина услышала от малышки
жалобы.
На кадрах маленькая Мия идет впереди звездной мамы, а
так задает ей вопросы. "Кто тебя покусал?" – попыталась выяснить Полина
Гагарина. "Комары какие-то противные", – ответила малышка. При этом девочка
призналась, что насекомые совсем ее измучили.
"Ах, они… Мы их поругаем?.. Что с ними будем делать?"
– спросила артистка дочку. "Ничего я не буду", – заявила расстроенная Мия.
Напомним, в апреле дочери
Полины Гагариной исполнилось два года. Певица в честь праздника выкладывала в
соцсеть фото малышки, которое восхитило поклонников. Фолловеры буквально
засыпали артистку поздравлениями и ласковыми прозвищами для девочки.
Как писали "Дни.ру", у
подрастают сын Андрей и дочь Мия. Разница в десять лет у
детей, по ее мнению, не страшна в их отношениях. Никакой ревности нет. Хотя
между детьми бывает всякое.
"Андрей обожает
сестру, а она его… бьет. Если Мие что-то не нравится, она подходит и дает в
глаз. Мы, конечно, ее сразу одергиваем, и дочь говорит: "Мама, извини
меня, пожалуйста". Отвечаю: "Я-то тебя извиню, но ты у Андрюши попроси
прощения". И она идет извиняться к брату", – рассказывала ранее .