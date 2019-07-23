Певица опубликовала в Stories на своей странице в Instagram видео с дочуркой. Полина Гагарина услышала от малышки жалобы.

Певица опубликовала в Stories на своейстранице в Instagram видео с дочуркой. Полина Гагарина услышала от малышкижалобы.На кадрах маленькая Мия идет впереди звездной мамы, атак задает ей вопросы. "Кто тебя покусал?" – попыталась выяснить ПолинаГагарина. "Комары какие-то противные", – ответила малышка. При этом девочкапризналась, что насекомые совсем ее измучили."Ах, они… Мы их поругаем?.. Что с ними будем делать?"– спросила артистка дочку. "Ничего я не буду", – заявила расстроенная Мия.Напомним, в апреле дочериПолины Гагариной исполнилось два года. Певица в честь праздника выкладывала всоцсеть фото малышки, которое восхитило поклонников. Фолловеры буквальнозасыпали артистку поздравлениями и ласковыми прозвищами для девочки.Как писали "Дни.ру", уподрастают сын Андрей и дочь Мия. Разница в десять лет удетей, по ее мнению, не страшна в их отношениях. Никакой ревности нет. Хотямежду детьми бывает всякое."Андрей обожаетсестру, а она его… бьет. Если Мие что-то не нравится, она подходит и дает вглаз. Мы, конечно, ее сразу одергиваем, и дочь говорит: "Мама, извинименя, пожалуйста". Отвечаю: "Я-то тебя извиню, но ты у Андрюши попросипрощения". И она идет извиняться к брату", – рассказывала ранее .