После возбуждения уголовного дела Медведев скрылся, его объявили в розыск

После возбуждения уголовного дела Медведев скрылся, его объявили в розыскБывшего начальника налоговой в Муроме Алексея Медведева обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.В 2017-2018 годах мужчина не раз требовал с одного из подчиненных вознаграждения за решение вопроса о продлении ему срока действия служебного контракта. Сотрудник инспекции, находясь в зависимом положении от действий начальника, передал Медведеву взятку - 37 тысяч рублей.Помимо этого, два года, оказывая давление на подчиненных, заставлял сотрудников отдавать ему часть выплаченных премий. На этом он «заработал» около 300 тысяч рублей.После возбуждения уголовного дела Медведев скрылся, его объявили в розыск. 21 июля его задержали.Расследование продолжается.