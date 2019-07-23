Еще один сотрудник «Тепличного» пойдет под суд

Еще один сотрудник «Тепличного» пойдет под судБывшего сотрудника комбината «Тепличный» обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе.Обвиняемый с 2011 года руководил одним из подразделений комбината, имел возможность напрямую общаться с покупателями продукции.С некоторыми контрагентами он общался так, что ставил людей в зависимость от своих решений, а после за процент от продаж предлагал организовать бесперебойные отгрузки, поставки только качественых продуктов и даже отсрочку платежей.За несколько лет обвиняемый получил от бизнесменов больше 2 миллионов 300 тысяч рублей.После увольнения с предприятия весной 2017 года, мужчина продолжил корыстное поведение. От одного из предпринимателей из дальнего региона он скрыл, что больше не работает в «Тепличном». Обманным путем он получил от бизнесмена примерно 520 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.