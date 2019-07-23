Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. Она объявила, что покинула Россию.

Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. Она объявила, что покинула Россию.На фотографии тренер по фигурному катанию запечатлена вместе со своей дочерью Дианой Дэвис. "Побыла с моей лапой денек!", – подписала пост Этери.Девочка тоже спортсменка, она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. А тренируется, тем временем, в Америке. К слову, именно туда и улетела Тутберидзе.Дочь Тутберидзе с 2 лет страдает тугоухостью,которая развилась на фоне приема антибиотиков. Это следствие, в превую очередь, врачебной ошибки. Мать возила девочку на лечение в Германию, но даже там не смогли помочь.Отметим, Эдите продолжает оставаться тренером Алины Загитовой, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира. Сейчас она активно готовит фигуристку к новому сезону.Напомним, накануне бывшая ученица Тутберидзе вывалила наружу грязное белье Алины. Как писали ранее "", у Загитовой есть некоторые особенности, которые помогли ей достичь победы на чемпионате.