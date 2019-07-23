В Госдуму внесен законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении России. В соответствии с документом, внесенным в нижнюю палату правительством, в этот федеральный ресурс войдут сведения о гражданах РФ, а также об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих либо работающих в России.

В Госдуму внесен законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении России. В соответствии с документом, внесенным в нижнюю палату правительством, в этот федеральный ресурс войдут сведения о гражданах РФ, а также об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих либо работающих в России.В федеральный ресурс о населении будут включаться базовые и дополнительные сведения — в частности, фамилия, имя и отчество, пол, дата и место рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение и родственные связи. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, сейчас в России отсутствует подобный единый централизованный информационный ресурс, предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице.Получение таких сведений необходимо, в частности, для реализации контрольной функции налоговых органов. Согласно законопроекту, федеральный ресурс о населении будет формировать и вести Федеральной налоговой службой России.Защита содержащихся в едином информационном ресурсе сведений о гражданах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями российского законодательства о защите персональных данных, передает "Интерфакс".Разработчики инициативы рассчитывают, что создание данного федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления.