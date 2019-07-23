Надежда Бабкина приехала на Алтай. Солистка ансамбля Русская песня участвует в фестивале, а между работой решила отдохнуть, нырнув в ванну.

Надежда Бабкина приехала на Алтай. Солистка ансамбля "Русская песня" участвует в фестивале, а между работой решила отдохнуть, нырнув в ванну.В 2019 году Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" проходит в дни 90-летнего юбилея русского писателя, сценариста, режиссера, актера Василия Макаровича Шукшина. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, которая будет включать в себя порядка 50 событий. Мероприятие намерено посетить множество отечественных знаменитостей.Так, на Алтай приехала Надежда Бабкина. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, сделанных на родине Василия Шукшина, однако особое внимание подписчиков привлек снимок, на котором певица запечатлена сидящей в пенистой ванне. "Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!" – объявила довольная .Несмотря на то, что 69-летняя артистка продемонстрировала лишь обнаженные плечи и мокрые ладони, почему-то многие комментаторы выразили осуждение, дескать, в таком возрасте непозволительно выкладывать такие фотографии. Впрочем, другие подписчики поддержали Надежду Бабкину, похвалив за задорное фото. Никто из поклонников не остался равнодушным.Ранее артистка выложила фотографии, сделанные на Кипре. Певица там проводила отпуск в компании своего давнего возлюбленного, певца Евгения Гора. Пара уже вместе более 15 лет, однако официально оформлять свои отношения артисты не спешат.