Нижняя палата парламента во вторник, 23 июля, приняла во втором чтении законопроект, запрещающий выдавать гражданам микрозаймы под залог жилья. Также ужесточаются требования к деловой репутации и квалификации менеджмента микрокредитных организаций.

Нижняя палата парламента во вторник, 23 июля, приняла во втором чтении законопроект, запрещающий выдавать гражданам микрозаймы под залог жилья. Также ужесточаются требования к деловой репутации и квалификации менеджмента микрокредитных организаций.Нормативно-правовой акт внесен на рассмотрение Госдумы ееспикером Вячеславом Володиным, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, атакже представителями всех фракций. Законопроект запрещает выдаватьпотребительские займы под залог жилого помещения.По словам председателя нижней палаты, недопустимо, чтобыгражданин лишался единственной квартиры из-за микрокредита, стоимость которогогораздо меньше цены жилого помещения. Эта мера позволит пресечь волну жилищногорейдерства в регионах, уверен Володин.Кроме того, принятый законопроект устанавливаетдополнительные возможности для МФО по идентификации клиентов, в том числепозволяет проводить проверку через государственные информационные системы.Ужесточаются и требования к деловой репутации организаций-кредиторов и качествуих управленцев.Собственные средства микрокредитной организации не должныбыть менее пяти миллионов рублей, гласит документ. Сейчас – 10 тысяч.Увеличение будет поэтапным – по миллиону рублей в год в течение ближайших пятилет."Это поможет предотвратить многие мошеннические схемыпо отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовыхорганизаций", – отметил заместитель руководителя фракции "ЕдинаяРоссия" по законопроектной работе Андрей Исаев.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающийс пяти до трех лет минимальный срок владения жильем, продажа которого необлагается налогом. Это поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищныеусловия, подчеркнул Вячеслав Володин.