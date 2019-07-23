Нижняя палата парламента во вторник, 23 июля, приняла во втором чтении законопроект, запрещающий выдавать гражданам микрозаймы под залог жилья. Также ужесточаются требования к деловой репутации и квалификации менеджмента микрокредитных организаций.
Нижняя палата парламента во вторник, 23 июля, приняла во втором чтении законопроект, запрещающий выдавать гражданам микрозаймы под залог жилья. Также ужесточаются требования к деловой репутации и квалификации менеджмента микрокредитных организаций.
Нормативно-правовой акт внесен на рассмотрение Госдумы ее
спикером Вячеславом Володиным, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а
также представителями всех фракций. Законопроект запрещает выдавать
потребительские займы под залог жилого помещения.
По словам председателя нижней палаты, недопустимо, чтобы
гражданин лишался единственной квартиры из-за микрокредита, стоимость которого
гораздо меньше цены жилого помещения. Эта мера позволит пресечь волну жилищного
рейдерства в регионах, уверен Володин.
Кроме того, принятый законопроект устанавливает
дополнительные возможности для МФО по идентификации клиентов, в том числе
позволяет проводить проверку через государственные информационные системы.
Ужесточаются и требования к деловой репутации организаций-кредиторов и качеству
их управленцев.
Собственные средства микрокредитной организации не должны
быть менее пяти миллионов рублей, гласит документ. Сейчас – 10 тысяч.
Увеличение будет поэтапным – по миллиону рублей в год в течение ближайших пяти
лет.
"Это поможет предотвратить многие мошеннические схемы
по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых
организаций", – отметил заместитель руководителя фракции "Единая
Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий
с пяти до трех лет минимальный срок владения жильем, продажа которого не
облагается налогом. Это поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные
условия, подчеркнул Вячеслав Володин.