Для тех, кто давно хочет узнать коэффициент своего интеллекта, но при этом не желает столкнуться с многочисленными вопросами, профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест. Он состоит всего их трех вопросов.

Для тех, кто давно хочет узнать коэффициент своего интеллекта, но при этом не желает столкнуться с многочисленными и нудными вопросами, профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест. Он состоит всего их трех вопросов.Тест был создан еще в 2005 году, но в интернете появился только сейчас, сообщает РИА Новости, ссылаясь на британский таблоид Mirror. В него вошли следующие вопросы:1. Общая стоимость теннисной ракетки и мяча составляет 1,10 доллара. При этом ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?2. Пять машин текстильной фабрики способны за пять минут произвести пять вещей. Сколько потребуется времени 100 машинам, чтобы изготовить 100 вещей?3. На озере растут кувшинки. Каждый день их численность увеличивается в два раза. Известно, что полностью покрыть всю поверхность озера кувшинки смогут за 48 дней. Сколько же потребуется дней кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?Шейн Фредерик провел эксперимент, в котором участвовали три тысячи человек из различных сфер и с разным уровнем образования. Из них правильные ответы смогли дать лишь 17 процентов участников.Может показаться, что тест легкий, но это обманчивое впечатление. Для правильного решения, рекомендует профессор, необходимо отказаться от ответов, которые первыми приходят на ум.Наиболее распространенными ответами на вопросы являются 10 центов, 100 минут и 24 дня — все они неправильные. Верные ответы — 5 центов, 5 минут и 47 дней.