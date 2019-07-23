Черемушкинский суд Москвы решит вопрос об аресте двух подозреваемых в похищении человека. Москвича избили и пытались увезти в неизвестном направлении за видеосъемку дорожного нарушения.

Черемушкинский суд Москвы сегодня решит вопрос об аресте двух подозреваемых в похищении человека. Москвича избили и пытались увезти в неизвестном направлении за видеосъемку дорожного нарушения.На Литовском бульваре Porsche пересек двойную сплошную и начал теснить к обочине такси. Все происходящее прохожий пытался снять на мобильный телефон. Заметив это, водитель элитного внедорожника начал избивать человека с камерой.Затем мужчину затолкали в багажник прямо на глазах у полицейских. Патрульные начали преследование. Спустя несколько минут водитель и пассажир "Порше" были задержаны.Пострадавшего — кстати, он оказался сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний, — отправили в больницу с ушибами и вывихом руки. Его телефон с кадрами нарушений, за которые мужчина и был избит, изъят полицией в качестве вещественного доказательства.