Ангел Victoria’s Secret показала поклонникам снимки с
фотосессии на берегу океана. Известная модель Эльза Хоск позировала в
сексуальном купальнике и восхитила даже своих коллег.
Ангел Victoria’s Secret показала поклонникам снимки с
фотосессии на берегу океана. Известная модель Эльза Хоск позировала в
сексуальном купальнике и восхитила даже своих коллег.
30-летняя шведская топ-модель и ангел Victoria’s Secret участвовала
в съемках рекламной кампании одного из модных брендов на Бермудских островах. Фотографии,
которыми Эльза Хоск поделилась с поклонниками в Instagram, впечатлили всех подписчиков.
Эльза Хоск надела черный слитный купальник с глубоким
вырезом и тонкой шнуровкой на спине. Образ ангел Victoria’s Secret дополнила
золотым браслетом и большими серьгами-кольцами, собрала волосы, а с помощью макияжа сделала акцент
на своих ярко-голубых глазах. "Найди меня здесь", – подписала снимки
звезда.
"Малышка, ты выглядишь на миллион", "Вот это
идеальный образ для любой девушки", – восхитились фотографиями ее коллеги по подиуму Оливия Калпо и Жасмин Сандерс. Девушки
оставили под публикацией лайки и восхищенные комментарии.
Эльза Хоск стала одним из в 2015-м
году. В начале июля модель уже делилась снимками в соблазнительном бикини со
своего отдыха в Хэмптоне. Недавно Хоск, которая в прошлом была профессиональной
баскетболисткой, рассказала, что любит силовые упражнения и бокс.