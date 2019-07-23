Ангел Victoria’s Secret показала поклонникам снимки с фотосессии на берегу океана. Известная модель Эльза Хоск позировала в сексуальном купальнике и восхитила даже своих коллег.

Ангел Victoria’s Secret показала поклонникам снимки сфотосессии на берегу океана. Известная модель Эльза Хоск позировала всексуальном купальнике и восхитила даже своих коллег.30-летняя шведская топ-модель и ангел Victoria’s Secret участвовалав съемках рекламной кампании одного из модных брендов на Бермудских островах. Фотографии,которыми Эльза Хоск поделилась с поклонниками в Instagram, впечатлили всех подписчиков.Эльза Хоск надела черный слитный купальник с глубокимвырезом и тонкой шнуровкой на спине. Образ ангел Victoria’s Secret дополнилазолотым браслетом и большими серьгами-кольцами, собрала волосы, а с помощью макияжа сделала акцентна своих ярко-голубых глазах. "Найди меня здесь", – подписала снимкизвезда."Малышка, ты выглядишь на миллион", "Вот этоидеальный образ для любой девушки", – восхитились фотографиями ее коллеги по подиуму Оливия Калпо и Жасмин Сандерс. Девушкиоставили под публикацией лайки и восхищенные комментарии.Эльза Хоск стала одним из в 2015-мгоду. В начале июля модель уже делилась снимками в соблазнительном бикини сосвоего отдыха в Хэмптоне. Недавно Хоск, которая в прошлом была профессиональнойбаскетболисткой, рассказала, что любит силовые упражнения и бокс.