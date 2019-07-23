Кинологи питомника К-9 готовятся уже к пятой экспедиции в затопленные районы Иркутской области. Нынешняя поездка станет масштабнее предыдущих: в рейс отправится двухэтажный дом на колёсах, который вмещает 80 животных. На первом этаже находятся вольеры для собак, второй оборудован для кошек.

Кинологи питомника "К-9" готовятся уже к пятой экспедиции в затопленные районы Иркутской области. Нынешняя поездка станет масштабнее предыдущих: в рейс отправится двухэтажный "дом на колёсах", который вмещает 80 животных. На первом этаже находятся вольеры для собак, второй оборудован для кошек.Раньше был эвакуатор, теперь сделали прицеп, чтобы перевозить максимальное количества животных. Напуганные животные могут быть агрессивными, поэтому в задней части прицепа оборудовали специальный вольер. Он по размерам больше обычного и усилен металлической решеткой.Как сообщает "Вести Иркутск", в предыдущих поездках в зоне наводнения удалось отловить порядка 200 животных. Это - кошки, собаки и домашний скот. Директор питомника "К-9" Вячеслав Славин отмечает, что многие животные сами спаслись, и теперь просто бегают по Тулуну, а также в районе, в деревнях, в Нижнеудинске. "Много брошенных животных. Их можно назвать не безнадзорными, а бездомными, потому что животные именно лишились дома, - уточняет Вячеслав Славин.Спасенных котов приютила иркутская зоогалерея. Многих уже опознали и забрали домой, семь дожидаются своих хозяев. Есть среди них и породистый кот британец Пончик. Волонтёр зоогалереи Евгения Рыжова, переживает: "Ему страшнее всего. Потому что он в таких условиях никогда не жил. Истощённый котик. Сейчас пока карантинится". По правилам, на карантине каждого животного сначала осматривает ветеринар, затем его обрабатывают от паразитов и ставят прививки.В Тулун на поиски среди разрушенных домов собак и кошек кинологи отправятся в четверг и пробудут в затопленных районах до конца июля.