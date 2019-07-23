Звезда похвасталась новым нарядом. Продюсер Яна Рудковская предстала в необычном образе.

Звезда похвасталась новым нарядом. Продюсер Яна Рудковская предсталав необычном образе.В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото. ЯнаРудковская запечатлена в платье персикового оттенка с пышной юбкой. Звезда держитв руках маленькую сумочку кораллового цвета."Новый имидж, но цветовая гамма без изменений", – написалаЯна Рудковская под снимком.Поклонники продюсера пришли от нового образа в восторг.Комментарии вмиг наполнились хвалебными одами."Яна, Вы– персик!", "Чертовски привлекательна! 👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Куколка,как всегда ❤👌", "Очень красивая Яна и очень красивое платье!","Зефиринка!", "Образ сказочнойпринцессы🌺🌺🌺😍", "Как Вы мне нравитесь! Очень хорошо выглядите ❤", – не скупились на комплименты пользователиСети.Меж тем недоброжелатели не дремали.получила от них порцию критики."Платье, конечно, колхоз" красный рассвет"! Но деньги непахнут! Конечно, когда в Диор, это совсем другая история🙄", "а, здесь не только цветовая гамма без изменений,но и возникает вопрос, когда же у вас тюль закончится то", – писали интернет-обыватели.Напомним, сегодня, 22 июля, получила нагоняйот обывателей. Сын звезды травмировался на тренировке, 6-летнему Саше Плющенко зашивалиподбородок в Морозовской больнице. Пользователи Сети посчитали, что звезда вкакой-то степени виновна в произошедшем. Якобы ребенка заставляют заниматься допотери пульса.