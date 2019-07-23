Звезда похвасталась новым нарядом. Продюсер Яна Рудковская предстала
в необычном образе.
Звезда похвасталась новым нарядом. Продюсер Яна Рудковская предстала
в необычном образе.
В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото. Яна
Рудковская запечатлена в платье персикового оттенка с пышной юбкой. Звезда держит
в руках маленькую сумочку кораллового цвета.
"Новый имидж, но цветовая гамма без изменений", – написала
Яна Рудковская под снимком.
Поклонники продюсера пришли от нового образа в восторг.
Комментарии вмиг наполнились хвалебными одами.
"Яна, Вы
– персик!", "Чертовски привлекательна! 👍
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Куколка,
как всегда ❤👌", "Очень красивая Яна и очень красивое платье!",
"Зефиринка!", "Образ сказочной
принцессы🌺🌺🌺😍", "Как Вы мне нравитесь! Очень хорошо выглядите ❤", – не скупились на комплименты пользователи
Сети.
Меж тем недоброжелатели не дремали.
получила от них порцию критики.
"Платье, конечно, колхоз" красный рассвет"! Но деньги не
пахнут! Конечно, когда в Диор, это совсем другая история🙄", "а, здесь не только цветовая гамма без изменений,
но и возникает вопрос, когда же у вас тюль закончится то", – писали интернет-обыватели.
Напомним, сегодня, 22 июля, получила нагоняй
от обывателей. Сын звезды травмировался на тренировке, 6-летнему Саше Плющенко зашивали
подбородок в Морозовской больнице. Пользователи Сети посчитали, что звезда в
какой-то степени виновна в произошедшем. Якобы ребенка заставляют заниматься до
потери пульса.