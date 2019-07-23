Главная бабушка телестройки устала жить под прицелом телекамер. Мать звезд шоу Дом-2 Алены и Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна, заработала нервный срыв.

Главная бабушка телестройки устала жить под прицеломтелекамер. Мать звезд шоу "Дом-2" Алены и Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна, заработала нервный срыв.Поклонники дождались анонса очередного выпуска телестройки. Наопубликованном видео запечатлена душераздирающая сцена: Татьяна Владимировна,сидя в комнате младшей дочери Алены, горько плачет. "Я уже больше не могу здесь",– сквозь слезы говорит жительница шоу "Дом-2".Женщина не понимает, почему во всех конфликтах остаетсякрайней. Татьяна Владимировна считает своих дочерей неблагодарными.Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель старалась успокоитьродительницу. Девушка попыталась понять эмоции матери."За что ты переживаешь? За невоспитанность Оли? За еепроектную жизнь? Да у нее крыша поехала, мам! Ты что, не видишь?" – говоритжительница телестройки.Рапунцель замечает, что ее сестра не может жить безкамер и проекта. Ольга, по ее мнению, слишком оторвалась от реальности.Отметим, что поклонники по-разному отреагировалина этот сюжет. Кто-то занял сторону Татьяны Владимировны, говоря, мол, избалованные отпрыски не дают женщине жить своей жизнью. Другие же отмечают, что главнаябабушка телестройки пожинает плоды своего воспитания."Да, ***** бабка этого Богдана няньчить и весь колхозкормить каждый день. Никто не помогает. 😃 Пора бабке домой, пустьсами долбятся. Некогда ругаться будет (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Татьяна должна свою жизнь устраивать", "Позорнаясемейка. Мамашка что воспитала то и получила", "Довели******!!!!" – рассуждают поклонники .