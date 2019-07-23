Главная бабушка телестройки устала жить под прицелом
телекамер. Мать звезд шоу Дом-2 Алены и Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна, заработала нервный срыв.
Главная бабушка телестройки устала жить под прицелом
телекамер. Мать звезд шоу "Дом-2" Алены и Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна, заработала нервный срыв.
Поклонники дождались анонса очередного выпуска телестройки. На
опубликованном видео запечатлена душераздирающая сцена: Татьяна Владимировна,
сидя в комнате младшей дочери Алены, горько плачет. "Я уже больше не могу здесь",
– сквозь слезы говорит жительница шоу "Дом-2".
Женщина не понимает, почему во всех конфликтах остается
крайней. Татьяна Владимировна считает своих дочерей неблагодарными.
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель старалась успокоить
родительницу. Девушка попыталась понять эмоции матери.
"За что ты переживаешь? За невоспитанность Оли? За ее
проектную жизнь? Да у нее крыша поехала, мам! Ты что, не видишь?" – говорит
жительница телестройки.
Рапунцель замечает, что ее сестра не может жить без
камер и проекта. Ольга, по ее мнению, слишком оторвалась от реальности.
Отметим, что поклонники по-разному отреагировали
на этот сюжет. Кто-то занял сторону Татьяны Владимировны, говоря, мол, избалованные отпрыски не дают женщине жить своей жизнью. Другие же отмечают, что главная
бабушка телестройки пожинает плоды своего воспитания.
"Да, ***** бабка этого Богдана няньчить и весь колхоз
кормить каждый день. Никто не помогает. 😃 Пора бабке домой, пусть
сами долбятся. Некогда ругаться будет (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Татьяна должна свою жизнь устраивать", "Позорная
семейка. Мамашка что воспитала то и получила", "Довели
******!!!!" – рассуждают поклонники .