Певец обратился к злоумышленникам через соцсети. Влад
Топалов попросил вернуть украденное.
Певец обратился к злоумышленникам через соцсети. Влад
Топалов попросил вернуть украденное.
Stories своего Instagram артист адресовал вору, который
похитил его смартфон. Влад Тапалов предложил сделку: за возвращение гаджета он
обещал вознаграждение.
По словам Топалова, телефон очень важен для его 7-месячного
сына. Якобы малыш любит играть с устройством.
"У меня вчера украли телефон. Я был бы признателен, если бы
вы его вернули, он находится где-то в Мытищах. Я готов заплатить вам. Это
красный Айфон 7. Мой сын очень любит в него играть. Он мне нужен", -
написал Влад.
Топалов понял, что его смартфон украли, когда отследил
местоположение устройства. Оказалось, телефон увезли в Мытищи. Сам артист в день
исчезновения телефона там не был.
Отметим, что с часто случаются казусы. Например,
недавно, накануне своей свадьбы, артист остался без вещей. В аэропорту потеряли
чемодан звезды. В отчаянии жених обратился к подписчикам – он просил
одолжить ему наряд. К счастью, багаж звезды удалось отыскать.
Однако на этом приключения не закончились. Во
время медового месяца в Греции, куда артист отправился с женой – телеведущей Региной
Тодоренко – и сыном Мишей, ему вновь пришлось прибегнуть к помощи пользователей Сети. Звезда умоляла интернет-обывателей, отправляющихся на курорт, привезти
малышу детское питание.