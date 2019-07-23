Певец обратился к злоумышленникам через соцсети. Влад Топалов попросил вернуть украденное.

Певец обратился к злоумышленникам через соцсети. ВладТопалов попросил вернуть украденное.Stories своего Instagram артист адресовал вору, которыйпохитил его смартфон. Влад Тапалов предложил сделку: за возвращение гаджета онобещал вознаграждение.По словам Топалова, телефон очень важен для его 7-месячногосына. Якобы малыш любит играть с устройством."У меня вчера украли телефон. Я был бы признателен, если бывы его вернули, он находится где-то в Мытищах. Я готов заплатить вам. Этокрасный Айфон 7. Мой сын очень любит в него играть. Он мне нужен", -написал Влад.Топалов понял, что его смартфон украли, когда отследилместоположение устройства. Оказалось, телефон увезли в Мытищи. Сам артист в деньисчезновения телефона там не был.Отметим, что с часто случаются казусы. Например,недавно, накануне своей свадьбы, артист остался без вещей. В аэропорту потеряличемодан звезды. В отчаянии жених обратился к подписчикам – он просилодолжить ему наряд. К счастью, багаж звезды удалось отыскать.Однако на этом приключения не закончились. Вовремя медового месяца в Греции, куда артист отправился с женой – телеведущей РегинойТодоренко – и сыном Мишей, ему вновь пришлось прибегнуть к помощи пользователей Сети. Звезда умоляла интернет-обывателей, отправляющихся на курорт, привезтималышу детское питание.