Вожатые палаточного лагеря
Холдоми с ужасом вспоминают случившееся. Ребята прыгали прямо в
пылающие палатки ради подопечных.
Вожатые палаточного лагеря
"Холдоми" с ужасом вспоминают случившееся. Ребята прыгали прямо в
пылающие палатки ради подопечных.
Одна из вожатых Елена (имена участников событий изменены
– прим. ред.) рассказала, что проснулась от детских криков и успела
эвакуировать свою группу. Другие ее коллеги брали детей на руки и бежали с ними
в медпункт.
Вожатые бросались прямо в пылающие палатки ради маленьких
подопечных, передает Telegram-канала
Mash. "Дети бегут тебе навстречу и просят о помощи. Обнаженные, босиком, с
огромными ранами с головы до ног. Просят взять на ручки, а мы понимаем, что им
будет еще больнее", – поделилась страшными подробностями трагедии девушка.
Елена считает, что причиной жуткого пожара могли стать
телефоны на зарядке и дезодоранты. Сейчас воспитатели находятся в шоке, с ними
работают психологи.
Поделились подробностями случившегося и родители одной
из пострадавших девочек. Сейчас она находится в больнице. Ребенок в сознании и
чувствует себя хорошо. По их словам, дочь проснулась от жжения в локте,
разбудила других детей и успела спастись. "Мама, мы горим. У нас пожар, меня
увозят в больницу", – рассказала девочка родным, когда случилась беда.
Еще один вожатый Сергей рассказал, что его разбудили
среди ночи, и он сразу бросился спасать детей. Парень увел их на спортплощадку,
а по пути встретил своих подопечных в ожогах – позже они скончались на руках у
врачей.
24 июля в Хабаровском крае объявят трехдневный траур по
погибшим в результате пожара в палаточном лагере, передает РИА Новости. Число погибших при пожаре в Хабаровском крае увеличилось до четырех человек. Еще шестеро были госпитализированы. По одной из версий,
трагедия случилась из-за неисправности
обогревателя. Губернатор края Сергей Фургал заявил, что палаточный городок
был нелегальным.
Напомним, пожар в палаточном городке на территории
горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел 22 июля. В момент происшествия там
находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 26 палаток полностью сгорели
20.