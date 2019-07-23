Вожатые палаточного лагеря Холдоми с ужасом вспоминают случившееся. Ребята прыгали прямо в пылающие палатки ради подопечных.

Вожатые палаточного лагеря"Холдоми" с ужасом вспоминают случившееся. Ребята прыгали прямо впылающие палатки ради подопечных.Одна из вожатых Елена (имена участников событий изменены– прим. ред.) рассказала, что проснулась от детских криков и успелаэвакуировать свою группу. Другие ее коллеги брали детей на руки и бежали с нимив медпункт.Вожатые бросались прямо в пылающие палатки ради маленькихподопечных, передает Telegram-каналаMash. "Дети бегут тебе навстречу и просят о помощи. Обнаженные, босиком, согромными ранами с головы до ног. Просят взять на ручки, а мы понимаем, что имбудет еще больнее", – поделилась страшными подробностями трагедии девушка.Елена считает, что причиной жуткого пожара могли статьтелефоны на зарядке и дезодоранты. Сейчас воспитатели находятся в шоке, с нимиработают психологи.Поделились подробностями случившегося и родители однойиз пострадавших девочек. Сейчас она находится в больнице. Ребенок в сознании ичувствует себя хорошо. По их словам, дочь проснулась от жжения в локте,разбудила других детей и успела спастись. "Мама, мы горим. У нас пожар, меняувозят в больницу", – рассказала девочка родным, когда случилась беда.Еще один вожатый Сергей рассказал, что его разбудилисреди ночи, и он сразу бросился спасать детей. Парень увел их на спортплощадку,а по пути встретил своих подопечных в ожогах – позже они скончались на руках уврачей.24 июля в Хабаровском крае объявят трехдневный траур попогибшим в результате пожара в палаточном лагере, передает РИА Новости. Число погибших при пожаре в Хабаровском крае увеличилось до четырех человек. Еще шестеро были госпитализированы. По одной из версий,трагедия случилась из-за неисправностиобогревателя. Губернатор края Сергей Фургал заявил, что палаточный городокбыл нелегальным.Напомним, пожар в палаточном городке на территориигорнолыжного комплекса "Холдоми" произошел 22 июля. В момент происшествия тамнаходились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 26 палаток полностью сгорели20.