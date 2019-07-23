В результате пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса Холдоми в Хабаровском крае погибли четверо детей. В память о погибших все матчи третьего тура чемпионата России начнутся с минуты молчания.

В результате пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае погибли четверо детей. В память о погибших все матчи третьего тура чемпионата России начнутся с минуты молчания."Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами – крепитесь, – говорится на официальном сайте РПЛ. Все матчи третьего тура премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания".Напомним, в лагере отдыхали 189 школьников в возрасте от семи до 15 лет. В лагере было 26 палаток, 20 из них сгорели. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".