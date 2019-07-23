Руководителям российских телеканалов будут направлены телеграммы с просьбой осветить уборку урожая в стране, а также показать труд селян. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Руководителям российских телеканалов будут направлены телеграммы с просьбой осветить уборку урожая в стране, а также показать труд селян. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Соответствующее заявление российский политик сделала на пленарном заседании во вторник, 23 июля. Она попросила главу комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, который, как отметила Матвиенко, немного отвлекался от заседания, оперативнейшим образом письменно подготовить обращение, которое завтра же сможет уйти молнией-телеграммой. В нем от имени всех членов Совета Федерации должно сообщаться о просьбе к "уважаемым руководителям телеканалов" показывать у них то, как люди в стране работают на полях и собирают урожай.Таким образом Валентина Матвиенко отреагировала на просьбу сенатора от Липецкой области Олега Королева, который заявил, что сейчас в России ведется "битва за урожай". Он попросил председателя Совета Федерации обратиться к государственным СМИ с просьбой "хоть разочек" рассказать об этой "величайшей битве".Валентина Матвиенко заявила, что уже все отвыкли показывать "людей труда". Она уточнила, что помимо телеграмм руководство каналов будет продублировано этой просьбой звонками.