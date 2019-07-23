Из затопленных районов Иркутской области полностью откачали воду. Операция заняла 26 дней. В ней приняли участие более 3,5 тысяч человек. Об этом сообщает ГТРК Иркутск со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Из затопленных районов Иркутской области полностью откачали воду. Операция заняла 26 дней. В ней приняли участие более 3,5 тысяч человек. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.За последние 24 часа в Тулуне просушили несколько многоквартирных домов, а в Нижнеудинске — 5 частных домов и социально значимых объектов.В настоящий момент продолжается расчистка территории. На месте работают около 5 тысяч сотрудников Росгвардии, МЧС и Министерства обороны. Военные и спасатели собирают остатки разбитых домов и прочих строений. Из зоны бедствия уже было вывезено более 225 тысяч кубометров мусора.Напомним, паводок в Приангарье начался в конце июня. В результате разгула стихии погибли 25 человек, и еще 8 пропали без вести. Пострадали более сотни населенных пунктов, были затоплены порядка 11 тысяч домов и участков. Также потоки воды повредили более 22 автомостов и переправ. В настоящий момент в области продолжает действовать режим ЧС.