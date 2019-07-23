Попавший в объектив камеры наблюдения молодой медведь, который проник на территорию аэропорта Петропавловска-Камчатского, проломив ограждение, был застрелен.

Попавший в объектив камеры наблюдения молодой медведь, который проник на территорию аэропорта Петропавловска-Камчатского, проломив ограждение, был застрелен, сообщает ИА "Кам 24".В краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира отметили, что косолапый не раз наведывался на аэродром, каждый раз ломая забор, при этом он пытался нападать на сотрудников воздушной гавани, прогонявших его с летного поля. Последнее обстоятельство и стало решающим — за настырность хищник поплатился жизнью.Охотоведы устроили засаду у ограждения и во время очередной попытки зверя "зайцем" проникнуть на территорию застрелили его.С начала этого года от лап медведей, коих на Камчатке насчитывается около 24 тысяч, погибли два человека.