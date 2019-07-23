Певец посетил родину – город Сочи. Там Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля намерен отметить свое 49-летие.

Певец посетил родину – город Сочи. ТамАндрей Григорьев-Апполонов 26 июля намерен отметить свое 49-летие.Исполнитель поделился в Stories на своей странице в Instagramзабавными видеокадрами. Пока Григорьев-Апполонов искал место для проведениясвоего праздника, он встретился с группойкурортников.Полуголая компания явно находиласьнавеселе. Увидев рыжего из "Иванушек", отдыхающие не смогли пройти мимо. Мужчиныпросто атаковали звезду, настойчиво требуя сфотографироваться с ними на память.Григорьеву-Апполонову ничего не оставалось, как сдаться.Послесъемки курортники позвали артиста за стол, где предложили угоститься едой игорячительным напиткам. Однако Андрей Григорьев-Апполонов отказался. Возможно,что он решил завязать с выпивкой, перейдя на трезвый образ жизни. Поклонниковэто удивило, и они еще раз попытались напоить певца, но безуспешно.Напомним, ранее АндрейГригорьев-Аполлонов признался, что в браке у него не все гладко. Как писали ранее "Дни.ру", певецзаявил, что они с супругой взяли паузу в отношениях.Материал дополняется