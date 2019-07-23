Певец посетил родину – город Сочи. Там
Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля намерен отметить свое 49-летие.
Певец посетил родину – город Сочи. Там
Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля намерен отметить свое 49-летие.
Исполнитель поделился в Stories на своей странице в Instagram
забавными видеокадрами. Пока Григорьев-Апполонов искал место для проведения
своего праздника, он встретился с группой
курортников.
Полуголая компания явно находилась
навеселе. Увидев рыжего из "Иванушек", отдыхающие не смогли пройти мимо. Мужчины
просто атаковали звезду, настойчиво требуя сфотографироваться с ними на память.
Григорьеву-Апполонову ничего не оставалось, как сдаться.
После
съемки курортники позвали артиста за стол, где предложили угоститься едой и
горячительным напиткам. Однако Андрей Григорьев-Апполонов отказался. Возможно,
что он решил завязать с выпивкой, перейдя на трезвый образ жизни. Поклонников
это удивило, и они еще раз попытались напоить певца, но безуспешно.
Напомним, ранее Андрей
Григорьев-Аполлонов признался, что в браке у него не все гладко. Как писали ранее "Дни.ру", певец
заявил, что они с супругой взяли паузу в отношениях.
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