Анфиса Чехова захотела усыновить молодого мужчину, однако спустя время передумала. Он оказался слишком непонятливым.

Анфиса Чехова захотела усыновить молодого мужчину, однакоспустя время передумала. Он оказался слишком непонятливым.В Stories своего Instagram звезда поделилась скриншотами перепискис настойчивым поклонником. В ней 23-летний Антон предлагает Анфисе Чеховой отношения.Мужчина рассказывает о своих увлечениях и пристрастиях,называет рос, вес и размер одежды. После потенциальный жених отмечает, что ищетвоспитанную, образованную девушку с красивым личиком и фигурой, а также обещаетсерьезные отношения.Анфису Чехову наглость поклонника не смутила. Звезда,которой, к слову, исполнился 41 год, предложила альтернативный вариантотношений."Антоша, я могу тебя только усыновить", – усмехнулась теледивав ответ.Мужчина, судя по всему, намека не понял. Антон принялся рассказывать,как нуждается в отношениях. Также молодой мужчина живо интересовался размеромгруди теледивы. "Усыновление отпадает", – написала на скриншоте беседы .Поклонников теледивы опубликованный диалог знатно позабавил.Кто-то из подписчиков даже отметил, что Антон, похоже, на грудном вскармливании,поэтому так интересуется размером бюста .