Крепко выпивший москвич получил несколько ударов ножом в шею во время ссоры с мужчинами в парке на юго-западе столицы, но выжил. Очевидец снял на видео жестокую расправу.

Крепко выпивший москвич получил несколько ударов ножом в шею во время ссоры с мужчинами в парке на юго-западе столицы, но выжил. Очевидец снял на видео жестокую расправу.Эти кадры были сделаны поздним вечером 13 июля близ улицы Богданова, в парке 60-летия Октября. Предыстория конфликта остается неясной, на записи видно, что 35-летний Юрий сам вызвал на бой чем-то ему помешавших мужчин. Первый противник уложил его на скамейку, тогда как второй выхватил нож и нанес пять ударов в шею.Собутыльники Юрия не рискнули вмешиваться в конфликт, но вовремя вызвали скорую помощь — пострадавшего удалось спасти, несмотря на полученные травмы, в настоящее время он находится в реанимации.Обидчиков москвича найти пока не удалось.