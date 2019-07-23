Российский баскетболист Тимофей Мозгов не примет участия в Кубке мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября 2019 года в Китае. По словам президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, 33-летний спортсмен нуждается в восстановлении после травмы.

Российский баскетболист Тимофей Мозгов не примет участия в Кубке мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября 2019 года в Китае. По словам президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, 33-летний спортсмен нуждается в восстановлении после травмы."Мозгов нужен нам, но он мог бы нам помочь на Кубке мира, только если был бы здоров. Ему нужно восстанавливаться, набирать форму", – цитирует Кириленко ТАСС.Напомним, что Мозгов был в списке баскетболистов, приглашенных для подготовки к Кубку мира-2019. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.