Музею нечем платить городу за аренду

Музею нечем платить городу за арендуСити-менеджер Владимира Андрей Шохин подтвердил, что Музей природы нужно не только сохранить, но и оставить максимально доступным для жителей и гостей областной столицы.На протяжении многих лет Музей природы безвозмездно занимает почти 900 квадратных метров в здании на улице Мира. Музею нечем платить городу за аренду. Андрей Шохин заявил, что Музей природы должны сохранить любыми силами. Мэрия готова взять музей в муниципальную юрисдикцию. При этом дети и льготные категории жители будут посещать экспозиции бесплатно.