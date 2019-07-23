Актриса с
мужем покинули столицу. Анна Хилькевич и Артур Волков вдвоем отправились в
путешествие.
Актриса с
мужем покинули столицу. Анна Хилькевич и Артур Волков вдвоем отправились в
путешествие.
Новостью звезда сериала "Универ"
поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фото, на
котором вместе с супругом, улыбаясь, позирует перед зеркалом.
Анна Хилькевич сообщила,
что они поехали на отдых без детей. "Впервые за всю свою сознательную жизнь мы
решили не заморачиваться (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены –
Прим. ред.) ни с чем – ни с вещами, ни с отелем, ни с транспортом", – заявила
звезда.
Знаменитость рассказала,
что их с мужем поездка будет налегке – "куда занесет, туда занесет". "Единственный
якорь – обратный билет на самолет в Москву)) и это было такое правильное
решение. С детьми вечно куда-то опаздываешь, бежишь, режим, который нужно
соблюдать, миллиард сумок и чемоданов, поэтому в этот раз мы просто
расслабились", – отметила Анна Хилькевич.
Также она сообщила, что в
следующий раз они с супругом возьмут палатки и один рюкзак. Куда именно пара
отправилась отдыхать, звезда решила оставить в тайне.
Отметим,
часто
обвиняют в том, что она "сделала" внешность с помощью пластики. Недавно
актриса решила поддеть хейтеров. Как писали "Дни.ру", звезда сфотографировалась
в автомобиле и подписала свое селфи коротко. "По дороге на ринопластику
губки подкачала. Как вам?" – спросила подписчиков в Instagram , решив устроить подписчикам тест на чувство юмора.