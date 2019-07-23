Актриса с мужем покинули столицу. Анна Хилькевич и Артур Волков вдвоем отправились в путешествие.

Актриса смужем покинули столицу. Анна Хилькевич и Артур Волков вдвоем отправились впутешествие.Новостью звезда сериала "Универ"поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фото, накотором вместе с супругом, улыбаясь, позирует перед зеркалом.Анна Хилькевич сообщила,что они поехали на отдых без детей. "Впервые за всю свою сознательную жизнь мырешили не заморачиваться (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены –Прим. ред.) ни с чем – ни с вещами, ни с отелем, ни с транспортом", – заявилазвезда.Знаменитость рассказала,что их с мужем поездка будет налегке – "куда занесет, туда занесет". "Единственныйякорь – обратный билет на самолет в Москву)) и это было такое правильноерешение. С детьми вечно куда-то опаздываешь, бежишь, режим, который нужнособлюдать, миллиард сумок и чемоданов, поэтому в этот раз мы просторасслабились", – отметила Анна Хилькевич.Также она сообщила, что вследующий раз они с супругом возьмут палатки и один рюкзак. Куда именно параотправилась отдыхать, звезда решила оставить в тайне.Отметим,частообвиняют в том, что она "сделала" внешность с помощью пластики. Недавноактриса решила поддеть хейтеров. Как писали "Дни.ру", звезда сфотографироваласьв автомобиле и подписала свое селфи коротко. "По дороге на ринопластикугубки подкачала. Как вам?" – спросила подписчиков в Instagram , решив устроить подписчикам тест на чувство юмора.