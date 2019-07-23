Четыре энергоблока Калининской АЭС работают в штатном режиме. Накануне, 22 июня на станции включили два энергоблока, что позволило полностью ликвидировать последствия короткого замыкания.

Четыре энергоблока Калининской АЭС работают в штатном режиме. Накануне, 22 июня на станции включили два энергоблока, что позволило полностью ликвидировать последствия короткого замыкания.Сегодня все энергоблоки Калининской АЭС находятся в работе. Нарушений и отклонений не выявлено. Радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и сохраняется без изменений.Как напоминает ГТРК "Тверь", рано утром 18 июля отключились две высоковольтные линии и, соответственно, автоматика отключила энергоблоки номер 1, 2 и 4. Это произошло из-за короткого замыкания на трансформаторе.