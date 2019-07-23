В Сириусе накануне прошел Космический урок. Школьники образовательной программы Большие вызовы смогли задать вопросы космонавтам Роскосмоса, находящимся на МКС. Кроме того, подростки представили экспертам Госкорпорации Роскосмос и ПАО РКК Энергия разработки космических систем, над которыми работали больше месяца.

В "Сириусе" накануне прошел "Космический урок". Школьники образовательной программы "Большие вызовы" смогли задать вопросы космонавтам, находящимся на МКС. Кроме того, подростки представили экспертам Госкорпорации "Роскосмос" и ПАО "РКК "Энергия" разработки космических систем, над которыми работали больше месяца.Как уточняет ГТРК "Кубань", по программе "Большие вызовы" 400 участников решают научные кейсы по 12 актуальным областям. Направлением "Космические технологии" занялись 33 школьника, они ведут шесть проектов под руководством отраслевых партнеров. Темой вчерашнего урока стали космические эксперименты и их наземное обеспечение. Александр Чернявский, советник гендиректора РКК "Энергия", рассказал, что многие идеи, которые представили ученики могли бы стать частью долгосрочной программы МКС. "Устройства, представленные ребятами должны участвовать в экспериментах, каждый из проектов достоин быть в работе", - считает Александр Чернявский.Следующая шаг, по мнению экспертов: привлекать молодых людей на российские предприятия ракетного двигателестроения, а также создать условия для работы над важнейшими научными и практическими проектами.