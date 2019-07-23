Злоумышленник ударил пенсионерку и похитил у нее денежные средства в размере более 2 миллионов рублей...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Бирюлево Восточное установлена причастность ранее задержанного в совершении грабежа в отношении 80-летней жительницы столицы.Ранее сообщалось, что в территориальный отдел полиции от 78-летнего пенсионера поступило сообщение о грабеже. Материальный ущерб составил 1,9 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 31-летнего и 34-летнего приезжих.Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В результате проведения следственных мероприятий полицейскими Южного округа была установлена причастность одного из ранее задержанных к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности.Установлено, что злоумышленник на Беговой улице подошел к 80-летней москвичке и сообщил, что приехал в столицу из ближнего зарубежья и у него нет денег для съема квартиры в мегаполисе. Мужчина попросил в долг денежные средства. Поверив незнакомцу, пенсионерка села к нему в автомобиль, и они доехали до отделения банка, где женщина сняла со своего счета денежные средства в размере 2,1 млн рублей. В автомобиле пожилая москвичка заподозрила обман и передумала отдавать денежные средства, однако злоумышленник, ударив женщину, открыто похитил у нее деньги и скрылся с места происшествия. Потерпевшая обратилась в полицию.В настоящее время ведется розыск похищенного.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22