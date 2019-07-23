Волжский районный суд Саратова на два месяца, до 28 сентября, продлил арест подростку, который совершил нападение на школу в Вольске. В мае он бросил в учреждении образования две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также ударил топором по голове ученицу.

Волжский районный суд Саратова на два месяца, до 28 сентября, продлил арест подростку, который совершил нападение на школу в Вольске.Ранее сообщалось, что 28 мая в поселке Большевик города Вольск 14-летний учащийся бросил в класс, где находились его одноклассники, а также в коридор бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. После этого он ударил топором по голове двенадцатилетнюю школьницу и попытался скрыться. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство, своей вины мальчик не признал. По решению суда он был помещен под стражу сроком до 28 июля.