Тина Канделаки считает чрезмерными восторги российской публики по поводу исполнения песни Виктора Цоя американской группой Metallica. По мнению телеведущей, это пресмыкательство.

Тина Канделаки считает чрезмерными восторги российскойпублики по поводу исполнения песни Виктора Цоя американской группой Metallica. Помнению телеведущей, это пресмыкательство.Американские музыканты всего-навсего порадовали снобовроссийского рока, уверена Тина Канделаки. Это уже стало традицией: до того, как Metallica исполнила песню Виктора Цоя,зарубежные рок-группы Rammstein и Udo пели хиты российской "Арии",напомнила телеведущая.Metallica сыграла "Группу крови" во времясвоего концерта на московском стадионе "Лужники". По мнению Канделаки, наш народ излишне восторгается, когда известные американские деятеликультуры выражают уважение российским коллегам."Если уж совсем сурово – одни талантливые наркоманыперепели другого талантливого наркомана. Что за пресмыкательство? Зачемтрястись, как 14-летняя школьница, когда кто-то из зарубежных сказал "хрен"по-русски?" – спросила в своем Telegram-канале.Однако большинству зрителей, в отличие от , перепев композиции Виктора Цоя понравился. Это было "классно и трогательно",считает вице-премьер Аркадий Дворкович. Журналист Юрий Дудь ишоумен Сергей Нетиевский также положительно отозвались о концерте, в частности об исполнении американцами песни группы "Кино", пишет .