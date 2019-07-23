Тина Канделаки считает чрезмерными восторги российской публики по поводу исполнения песни Виктора Цоя американской группой Metallica. По мнению телеведущей, это пресмыкательство.

Тина Канделаки считает чрезмерными восторги российскойпублики по поводу исполнения песни Виктора Цоя американской группой Metallica. Помнению телеведущей, это пресмыкательство.Американские музыканты всего-навсего порадовали снобовроссийского рока, уверена Тина Канделаки. Это уже стало традицией – до того, как Metallica спела песню Виктора Цоя,зарубежные рок-группы Rammstein и Udo пели песни российской команды "Ария",напомнила телеведущая.Metallica сыграла "Группу крови" Цоя во времясвоего концерта на московском стадионе Лужники накануне. По мнению ТиныКанделаки, россияне излишне восторгаются, когда известные американские деятеликультуры выражают уважение российским коллегам."Если уж совсем сурово, одни талантливые наркоманыперепели другого талантливого наркомана... Что за пресмыкательство? Зачемтрястись, как 14-летняя школьница, когда кто-то из зарубежных сказал "хрен"по-русски?", – спрашивает в своем telegram-канале.В то же время, большинству зрителей, в отличие от , перепев песни Цоя понравился. Это было "классно и трогательно",считает вице-премьер Аркадий Дворкович. Положительно отозвались о концерте – и,в частности, об исполнении американцами песни Цоя – также журналист Юрий Дудь ишоумен Сергей Нетиевский, передает .