В России большая часть граждан не довольна размером своего оклада. Как оказалось, среднее указанное жалование работников не соответствует действительности.
В России большая часть граждан не довольна размером своего оклада. Как оказалось, среднее указанное жалование работников не соответствует действительности.
Удалось вычислить показатель самой распространенной зарплаты в России за 2019 год. Он составил 23,5 тысяч рублей. По предварительным данным Росстата, это модальный показатель заработка в стране за апрель текущего года. Именно он показывает, какой оклад получает самое большое число сотрудников.
Тем временем, средний показатель по стране равен 47,7 тысячам рублей. Но действительность отражает не эта сумма, а первая.
Примечательно, что разница между показателями более 20 тысяч рублей. Как сообщает
, это говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе, подчеркивают специалисты.
Отметим, максимальная среднемесячная заработная плата была зарегистрирована в Чукотском автономном округе – 104359 рублей, а минимальная – в Карачаево-Черкесской Республике и составила она 24380 рублей.
Напомним, данные о доходах граждан России Росстат публикует дважды в год. По данным , в исследовании за 2019 год приняли участие 101,4 тысячи организаций.