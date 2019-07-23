В России большая часть граждан не довольна размером своего оклада. Как оказалось, среднее указанное жалование работников не соответствует действительности.

В России большая часть граждан не довольна размером своего оклада. Как оказалось, среднее указанное жалование работников не соответствует действительности.Удалось вычислить показатель самой распространенной зарплаты в России за 2019 год. Он составил 23,5 тысяч рублей. По предварительным данным Росстата, это модальный показатель заработка в стране за апрель текущего года. Именно он показывает, какой оклад получает самое большое число сотрудников.Тем временем, средний показатель по стране равен 47,7 тысячам рублей. Но действительность отражает не эта сумма, а первая.Примечательно, что разница между показателями более 20 тысяч рублей. Как сообщает, это говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе, подчеркивают специалисты.Отметим, максимальная среднемесячная заработная плата была зарегистрирована в Чукотском автономном округе – 104359 рублей, а минимальная – в Карачаево-Черкесской Республике и составила она 24380 рублей.Напомним, данные о доходах граждан России Росстат публикует дважды в год. По данным , в исследовании за 2019 год приняли участие 101,4 тысячи организаций.