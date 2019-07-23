Государственная дума одобрила поправку к законопроекту о плодово-ягодной продукции, которая отменяет льготный НДС на пальмовой масло в размере 10%. После официального опубликования документа все операции, связанные с этим продуктом, должны облагаться стандартным налогом в размере 20%.

Государственная дума одобрила поправку к законопроекту о плодово-ягодной продукции, которая отменяет льготный НДС на пальмовое масло в размере 10%. После официального опубликования документа все операции, связанные с этим продуктом, должны облагаться стандартным налогом в размере 20%, пишет агентство ТАСС.Как считает глава комитета по налогам и сборам Андрей Макаров, отмена льгот для пальмового масла позволит сэкономить до 5 миллиардов рублей, эти средства можно направить, например, на поддержку производства молока, говорит первый вице-спикер ГД Александр Жуков.Такого же мнения придерживается и председатель Думы Вячеслав Володин. Дополнительные средства, вложенные в молочную отрасль, позволят поддержать российских производителей и обеспечить россиян недорогими, но качественными молочными продуктами. Здоровье человека – это главное, подытожил Володин.