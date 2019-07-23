Певица Валерия опубликовала забавное фото мужа продюсера Иосифа Пригожина в соцсетях. Супруг звезды затаил обиду и отомстил.

Певица Валерия опубликовала забавное фото мужа продюсера ИосифаПригожина в соцсетях. Супруг звезды затаил обиду и отомстил.В личном Instagram вокалистка выложила фото, на котором ееизбранник спит в кресле на борту самолета. Иосиф Пригожин надел на головукапюшон толстовки, что сделало его похожим на рэп-исполнителя.Певице снимок показался забавным. Она шуточно назвалаПригожина "рэпером братаном "Ай-Пи"."Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал потелефону, пилил фотки с чиксами , флексил перед ними. Все решили, что оннормальный чел. Я за респектовала его еще 16 лет назад. Под утро бро срубился.И еще, если ты слипер, то тебе с нами не по пути. 🤪🤪🤪(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала певица Валерия,используя молодежный сленг.ИосифПригожин отметил в комментариях к публикации, что не ожидал от жены подобнойвыходки. Он поблагодарил возлюбленную за сюрприз, однако уже через несколько часовнанес ответный удар.В своемаккаунте микроблога продюсер выложил фото спящей . Судя по всему, артисткатак устала, что задремала прямо в гримерной. Ниже Пригожин заявил, что с нимшутки плохи."Шлюответку: не надо со мной шутить, детка. 😂 Бессонная ночь дала о себе знать. Где сидела, там иотключилась. Через 10 мин выход на сцену, пытаюсь разбудить. Красная площадь.Международный День Бокса 2019", – написал супруг.