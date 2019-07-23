Певица Валерия опубликовала забавное фото мужа продюсера Иосифа
Пригожина в соцсетях. Супруг звезды затаил обиду и отомстил.
Певица Валерия опубликовала забавное фото мужа продюсера Иосифа
Пригожина в соцсетях. Супруг звезды затаил обиду и отомстил.
В личном Instagram вокалистка выложила фото, на котором ее
избранник спит в кресле на борту самолета. Иосиф Пригожин надел на голову
капюшон толстовки, что сделало его похожим на рэп-исполнителя.
Певице снимок показался забавным. Она шуточно назвала
Пригожина "рэпером братаном "Ай-Пи".
"Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по
телефону, пилил фотки с чиксами , флексил перед ними. Все решили, что он
нормальный чел. Я за респектовала его еще 16 лет назад. Под утро бро срубился.
И еще, если ты слипер, то тебе с нами не по пути. 🤪🤪🤪
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написала певица Валерия,
используя молодежный сленг.
Иосиф
Пригожин отметил в комментариях к публикации, что не ожидал от жены подобной
выходки. Он поблагодарил возлюбленную за сюрприз, однако уже через несколько часов
нанес ответный удар.
В своем
аккаунте микроблога продюсер выложил фото спящей . Судя по всему, артистка
так устала, что задремала прямо в гримерной. Ниже Пригожин заявил, что с ним
шутки плохи.
"Шлю
ответку: не надо со мной шутить, детка. 😂 Бессонная ночь дала о себе знать. Где сидела, там и
отключилась. Через 10 мин выход на сцену, пытаюсь разбудить. Красная площадь.
Международный День Бокса 2019", – написал супруг.