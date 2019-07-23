Ольга Бузова поглощена своим творчеством и часто выпускает новые песни. Ее выступления собирают огромные залы. опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова поглощена своим творчеством и часто выпускает новые песни. Ее выступления собирают огромные залы. опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.Накануне артистка опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. На записи звезда танцует под свой новый хит.Она рассказала, что песня уже записана, но остались некоторые нюансы: мастеринг и сведение. Также она попросила поклонников помочь придумать ей подходящее название."А ты испугался. От меня отписался. Из друзей удалился. Даже не извинился. Ты отлайкал все фотки. Даже без обработки. Даже без фотошопа. Вот такая вот …", – так звучат строки из припева будущего хита.Фолловеры были в восторге и от песни, и от Олиных танцев, в том числе. "Зашло! В летние хиты!", "Блин, иду в 6 утра, напевая ее!", "Это бомба! Полдня слушала!", "Просто хит, Оль, что ты делаешь со мной? На повторе теперь!", – восторгались фанаты."Остановите планету! Я хочу слушать это на повторе!", – призналась восхищенная подписчица.Некоторые злопыхатели все-таки не удержались и оставили Бузовой неприятные комментарии. "Ты не певица, петь так не годится", – высказалась критик.