Артистка столкнулась с чередой неприятных моментов. Мария Кожевникова стойко перенесла все тяготы.

Артистка столкнулась с чередой неприятных моментов. Мария Кожевниковастойко перенесла все тяготы.В личном Instagram знаменитость посетовала, что сегодня, 23июня, у нее выдался крайне неудачный день. Не заладилось с самого утра: сначалак Марии Кожевниковой не приехало такси, которое она вызвала заранее, а послеона опоздала на вокзал."Мы вызвали бизнес-такси, объяснили, что едем на Курскийвокзал, что нам нужно успеть на поезд. Но машина не приехала. Я полчаса ждала,не могла дозвониться ни до компании, ни до водителя", – рассказала актриса.Пока артистка искала другую машину ее поезд благополучноуехал. Кожевниковой и ее команде пришлось покупать билеты на другой рейс,который не останавливается в нужном Марии городе – звезде придется сойти раньшеи следовать до пункта назначения на такси.В поезде приключения знаменитости продолжились. Мария и ее группа оказались в разных купе СВ – это было не совсем удобно, так какКожевниковой предстояло сделать макияж и прическу. Артистка пыталась уговорить мужчин-попутчиков поменяется местами, однако те ответили отказом."Итак, объяснив ситуацию, мы попросили каждого из трехпоменяться на 2 часа 10 минут местами, усилий ровно на 3 шага, и что Выдумаете?... Ни один из них не согласился, кому-то сумочку лень перенести,кому-то именно это место очень дорого сердцу 🤦🏼‍♀В результате, без каких-то либо уговоров согласиласьженщина к которой мы даже и не собиралисьобращаться, а она просто услышала наши просьбы! Ну как так?! 🤷🏼‍♀(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – рассудилаЗнаменитость также отметила, что представители сильнойполовины человечества нынче "обмельчали". Артистка поблагодарила Бога за то,что дома ее окружают настоящие мужчины.Несмотря на свалившиеся неприятности,удалось сохранить спокойствие. "Видимо, трое детей научили меня смирению. Есливсе живы и здоровы, то все остальное решаемо", – рассудила артистка.