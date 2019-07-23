Установлено, что злоумышленник занимался изготовлением и сбытом поддельных документов, штампов, печатей и бланков...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении поддельных документов.В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина за денежное вознаграждение сбыл заведомо подложный бланк паспорта гостье столицы.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Волгоградском проспекте был выявлен и задержан подозреваемый. Им оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник занимался изготовлением и сбытом поддельных документов, штампов, печатей и бланков.При личном досмотре у задержанного были обнаружены поддельные паспорта, водительские удостоверения, печати, бланки регистрации, медицинские книжки и другие документы, которые он сбывал за денежное вознаграждение покупателям, обратившимся по объявлению.Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18