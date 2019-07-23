Президент Украины Владимир Зеленский может быть доволен: его партия Слуга народа победила на выборах в Верховную раду и готова сформировать парламентское большинство. Сейчас лидер Незалежной может делать все, что ему угодно, но эксперты предупреждают: долго его триумф не продлится.

Президент Украины Владимир Зеленский может быть доволен: его партия "Слуга народа" победила на выборах в Верховную раду и готова сформировать парламентское большинство. Сейчас лидер Незалежной может делать все, что ему угодно, но эксперты предупреждают: долго его триумф не продлится.Максимум через год рейтинг президента начнет падать, уверензамглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов."Если доверие обвалится в два раза, монобольшинство превратится вболото", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".По его словам, избранных в Верховную раду 250 депутатов от"Слуги народа" пока объединяет только фигура Зеленского, при этом убольшинства из новоиспеченных парламентариев нет политического опыта. Чем нижебудет падать рейтинг президента, тем сильнее будет зреть оппозиция в партии,полагает Молчанов."Так уже было в БПП (Блок Петра Порошенко. – Прим.ред.), когда против Порошенко выступили Сергей Лещенко и Мустафа Найем, в "Слугенарода" таких будут десятки", – уверен эксперт.На прошедших в воскресенье парламентских выборах партияполучила более 43% голосов. Ее ближайший преследователь – условнопророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" – заручиласьподдержкой чуть более 13% избирателей.Главным неудачником прошедших выборов стал бывший президентПетр Порошенко. Его партия "Европейская солидарность"довольствовалась 8% голосов украинцев. И это притом что на апрельских выборахглавы государства политика поддержали 25% избирателей.Но сдаваться Порошенко не намерен. СМИ со ссылкой наисточники в окружении бывшего лидера сообщают, что он намерендискредитировать партию и играть на протестных настроениях.