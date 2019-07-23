Президент Украины Владимир Зеленский может быть доволен: его партия Слуга народа победила на выборах в Верховную раду и готова сформировать парламентское большинство. Сейчас лидер Незалежной может делать все, что ему угодно, но эксперты предупреждают: долго его триумф не продлится.
Президент Украины Владимир Зеленский может быть доволен: его партия "Слуга народа" победила на выборах в Верховную раду и готова сформировать парламентское большинство. Сейчас лидер Незалежной может делать все, что ему угодно, но эксперты предупреждают: долго его триумф не продлится.
Максимум через год рейтинг президента начнет падать, уверен
замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов.
"Если доверие обвалится в два раза, монобольшинство превратится в
болото", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
По его словам, избранных в Верховную раду 250 депутатов от
"Слуги народа" пока объединяет только фигура Зеленского, при этом у
большинства из новоиспеченных парламентариев нет политического опыта. Чем ниже
будет падать рейтинг президента, тем сильнее будет зреть оппозиция в партии,
полагает Молчанов.
"Так уже было в БПП (Блок Петра Порошенко. – Прим.
ред.), когда против Порошенко выступили Сергей Лещенко и Мустафа Найем, в "Слуге
народа" таких будут десятки", – уверен эксперт.
На прошедших в воскресенье парламентских выборах партия
получила более 43% голосов. Ее ближайший преследователь – условно
пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" – заручилась
поддержкой чуть более 13% избирателей.
Главным неудачником прошедших выборов стал бывший президент
Петр Порошенко. Его партия "Европейская солидарность"
довольствовалась 8% голосов украинцев. И это притом что на апрельских выборах
главы государства политика поддержали 25% избирателей.
Но сдаваться Порошенко не намерен. СМИ со ссылкой на
источники в окружении бывшего лидера сообщают, что он намерен
дискредитировать партию и играть на протестных настроениях.