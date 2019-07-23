Очевидцы сняли на видео усмирение нервной посетительницы банка, устроившей в финансовом учреждении погром — женщина напала на персонал и выкинула монитор в окно. Усмирить ее удалось лишь прибывшим на вызов росгвардейцам.

В понедельник в одном из отделений Сбербанка посетительница внезапно напала на сотрудников финансового учреждения, схватила монитор с одного из столов и выкинула его в окно.Усмирять нервную женщину пришлось росгвардейцам, буквально за руки оттащившим дебоширку, истошно кричавшую: "Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!" Кадры задержания неуравновешенной клиентки были опубликованы в сообществе "Мой Воскресенск".Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области прокомментировала инцидент порталу "Подмосковье сегодня": "Женщина, которая находилась в клиентской зоне, повредила имущество. Она была передана в специализированное медицинское учреждение."