Бывший президент Украины Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах в Раду намерен максимально осложнить жизнь нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. В парламенте и регионах готовятся массовые протесты против действующей власти.

Бывший президент Украины Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах в Раду намерен максимально осложнить жизнь нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. В парламенте и регионах готовятся массовые протесты против действующей власти.Порошенко намерен дискредитировать партию Зеленского,победившую на парламентских выборах, и добиться досрочного голосования. Об этомсообщает "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник, близкий кокружению экс-президента."Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившаянебывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха",– приводит издание слова анонимного собеседника.Сам Порошенко заявлял, что из прошедших в новый составпарламента политических сил самой близкой для него является партия музыкантаСвятослава Вакарчука "Голос". По идеологическим соображениям политикидействительно похожи: оба стоят на радикальных позициях по отношению к России.Вакарчук в свое время предлагал законодательно запретитьлюбые переговоры с Москвой. Порошенко, известный своей агрессивной риторикой вадрес восточного соседа, инициативу главы "Голоса" оценил."Предлагаюнемедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться прежде всегона европейской и евроатлантической платформе", – заявил бывший президент.На прошедших в воскресенье выборах в Верховную раду Украиныпартия "Европейская солидарность" показала неубедительныйрезультат: ее поддержали чуть больше 8% избирателей. Вакарчук заручилсяподдержкой 5,86% голосовавших, кое-как преодолев минимальный порог в 5%. Помнению экспертов, это свидетельствует об усталости украинцев от агрессивной инационалистической риторики.Абсолютным лидером стала пропрезидентская партия "Слуганарода". Сторонники Владимира Зеленского набрали более 43% голосов исмогут сформировать большинство в обновленной Раде.еще сохраняет контроль над органами местногосамоуправления в некоторых регионах, где его сторонники занимают ряддолжностей. Но бывший президент вскоре может лишиться и этого актива. По словамЗеленского, местные выборы могут пройти в следующем году, а при определеннымобстоятельствах – уже в 2019-м.