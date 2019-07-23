Бывший президент Украины Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах в Раду намерен максимально осложнить жизнь нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. В парламенте и регионах готовятся массовые протесты против действующей власти.
Бывший президент Украины Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах в Раду намерен максимально осложнить жизнь нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. В парламенте и регионах готовятся массовые протесты против действующей власти.
Порошенко намерен дискредитировать партию Зеленского,
победившую на парламентских выборах, и добиться досрочного голосования. Об этом
сообщает "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник, близкий к
окружению экс-президента.
"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая
небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха",
– приводит издание слова анонимного собеседника.
Сам Порошенко заявлял, что из прошедших в новый состав
парламента политических сил самой близкой для него является партия музыканта
Святослава Вакарчука "Голос". По идеологическим соображениям политики, действительно, похожи: оба стоят на радикальных позициях по отношению к России.
Вакарчук в свое время предлагал законодательно запретить
любые переговоры с Москвой. Порошенко, известный своей агрессивной риторикой в
адрес восточного соседа, инициативу главы "Голоса" оценил.
"Предлагаю
немедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться, прежде всего, на европейской и евроатлантической платформе", – заявил бывший президент.
На прошедших в воскресенье выборах в Верховную раду Украины
партия "Европейская солидарность" показала неубедительный
результат: ее поддержали чуть больше 8% избирателей. Вакарчук заручился
поддержкой 5,86% голосовавших, кое-как преодолев минимальный порог в 5%. По
мнению экспертов, это свидетельствует об усталости украинцев от агрессивной и
националистической риторики.
Абсолютным лидером стала пропрезидентская партия "Слуга
народа". Сторонники Владимира Зеленского набрали более 43% голосов и
смогут сформировать большинство в обновленной Раде.
еще сохраняет контроль над органами местного
самоуправления в некоторых регионах, где его сторонники занимают ряд
должностей. Но бывший президент вскоре может лишиться и этого актива. По словам
Зеленского, местные выборы могут пройти в следующем году, а при определенным
обстоятельствах – уже в 2019-м.