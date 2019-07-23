Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс. Законопроект лишает льгот пальмовое масло и снижает ставку НДС для плодово-ягодной продукции. Решение парламентариев направлено на импортозамещение и поддержку отечественных производителей.
Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс. Законопроект лишает льгот пальмовое масло и снижает ставку НДС для плодово-ягодной продукции. Решение парламентариев направлено на импортозамещение и поддержку отечественных производителей.
Авторами законопроекта стали спикер Вячеслав Володин и
представители всех фракций нижней палаты. Нормативно-правовой акт повышает
ставку налога на добавленную стоимость с 10% до 20% в отношении пальмового
масла.
Такое решение связано с необходимостью заботы о здоровье
граждан, подчеркивал председатель Госдумы. А полученные от реализации этой меры
средства будут поступать в бюджет, после чего их направят на поддержку
российских производителей молочной продукции, сказал Володин.
А в отношении плодово-ягодной продукции, в том числе
винограда, ставка НДС идет в обратном направлении: парламентарии снижают ее с
20% до 10%. Соответствующее поручение давал президент Владимир Путин после
встречи с российскими садоводами.
Претендовать на льготу могут только отечественные
производители плодов и ягод. "Необходимо обеспечить доступность качественной
плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. Несмотря
на значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции
все еще превышает собственное производство более чем в полтора раза", -
отмечал спикер Госдумы.
По его словам, благодарю снижению ставки НДС производители
смогут направить дополнительные средства на расширение хозяйства и создание
новых садов.
Стоит отметить, что в своих решениях парламентарии
руководствуются запросом граждан. Много обращений к законодателям связано с
тем, что люди недовольны широким использованием пальмового масла в пищевой
отрасли. Это снижает качество продукции и вытесняет с рынка настоящее молоко,
отмечал спикер Госдумы.