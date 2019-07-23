Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс. Законопроект лишает льгот пальмовое масло и снижает ставку НДС для плодово-ягодной продукции. Решение парламентариев направлено на импортозамещение и поддержку отечественных производителей.

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс. Законопроект лишает льгот пальмовое масло и снижает ставку НДС для плодово-ягодной продукции. Решение парламентариев направлено на импортозамещение и поддержку отечественных производителей.Авторами законопроекта стали спикер Вячеслав Володин ипредставители всех фракций нижней палаты. Нормативно-правовой акт повышаетставку налога на добавленную стоимость с 10% до 20% в отношении пальмовогомасла.Такое решение связано с необходимостью заботы о здоровьеграждан, подчеркивал председатель Госдумы. А полученные от реализации этой мерысредства будут поступать в бюджет, после чего их направят на поддержкуроссийских производителей молочной продукции, сказал Володин.А в отношении плодово-ягодной продукции, в том числевинограда, ставка НДС идет в обратном направлении: парламентарии снижают ее с20% до 10%. Соответствующее поручение давал президент Владимир Путин послевстречи с российскими садоводами.Претендовать на льготу могут только отечественныепроизводители плодов и ягод. "Необходимо обеспечить доступность качественнойплодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. Несмотряна значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукциивсе еще превышает собственное производство более чем в полтора раза", -отмечал спикер Госдумы.По его словам, благодарю снижению ставки НДС производителисмогут направить дополнительные средства на расширение хозяйства и созданиеновых садов.Стоит отметить, что в своих решениях парламентариируководствуются запросом граждан. Много обращений к законодателям связано стем, что люди недовольны широким использованием пальмового масла в пищевойотрасли. Это снижает качество продукции и вытесняет с рынка настоящее молоко,отмечал спикер Госдумы.