С помощью митингов нельзя повлиять на работу Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму. При этом она обратилась к оппозиции со словами о том, что митинги — это их право.

С помощью митингов нельзя повлиять на работу Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму.Она обратилась к оппозиции со словами о том, что митинги — это их право. "Я как правозащитник много сделала, чтобы люди могли выражать свое мнение на митингах", — отметила Памфилова. При этом она подчеркнула, что митинги на решения ЦИК оказывают нулевой эффект, потому что он не является политическим органом.Независимые кандидаты потребовали встречи с Памфиловой после того, как столкнулись с проблемами на этапе проверки подписей, необходимых для их регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. В свою очередь глава ЦИК выразила готовность встретиться с ними, но только после 22 июля, когда она выйдет с больничного. Невзирая на это, с оппозиционными кандидатами 16 июля встретилась рабочая группа ЦИК под руководством зампреда комиссии Николая Булаева.Обращение с просьбой о встрече с Памфиловой подписали 14 кандидатов, но из них на встречу с рабочей группой ЦИК пришли только трое. В их числе представители "Яблока" Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров, а также самовыдвиженец Иван Кульнев. Митрохин объяснил, что если бы на встрече присутствовала сама Памфилова, то другие кандидаты тоже пришли бы.Оппозиция описала проблемы, с которыми столкнулись на этапе проверки выборов. Среди них намеренные ошибки в именах при вводе данных в ГАС "Выборы", а также недопуск к этапу сверки с базами данных МВД. Все кандидаты получили отказ в регистрации.20 июля в Москве состоялся митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД его посетили около 12 тысяч человек. Данные "Белого счетчика" приводят другую цифру — 22,5 тысяч.Кандидаты, получившие отказ, опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации и встречи с мэром города Сергеем Собяниным.