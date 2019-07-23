Мосгоризбирком должен трактовать сомнения при проверке подписей, собранных кандидатами на выборах в Мосгордуму, в их пользу. Об этом заявила на встрече с независимыми кандидатами для регистрации на выборах в Мосгордуму председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Мосгоризбирком должен трактовать сомнения при проверке подписей, собранных кандидатами на выборах в Мосгордуму, в их пользу. Об этом заявила на встрече с независимыми кандидатами для регистрации на выборах в Мосгордуму председатель Центризбиркома Элла Памфилова.По словам главы ЦИК, ее полномочия позволяют ей лишь потребовать, чтобы Мосгоризбирком тщательно, индивидуально и максимально открыто разбирался с каждым кандидатом."При малейшем сомнении — конечно, в пользу кандидата в депутаты", — отметила она.На прошлой неделе Мосгоризбирком утвердил список кандидатов, которые пойдут на выборы в Московскую городскую думу. Процедуру регистрации прошли 233 человека, из них 171 — представители партий, еще 62 — самовыдвиженцы. 57 кандидатов получили отказ, в основном из-за брака в подписных листах.По словам главы столичного избиркома Валентина Горбунова, в ходе проверки документов было обнаружено почти 10 тысяч "призраков" — то есть, подписей несуществующих людей. "Если нам представят документы, поступит жалоба, мы внимательно все перепроверим, если выявятся ошибки, мы будем трактовать (их) в пользу кандидатов. Но на сегодняшний день по тем цифрам, которые приводятся в решениях окружных комиссий, процент отбракованных подписей намного превышает 10 процентов", — заявил тогда Горбунов.Среди получивших отказ в регистрации — кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, напоминает РИА Новости.Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК, потребовав вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампред ЦИК Николай Булаев указал, что Центризбирком не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, и что оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд, по его словам, может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании.Сами выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. На них впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Сегодня в столице проходит второй этап тестирования системы электронного голосования.