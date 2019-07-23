Петр Порошенко проиграл клоунам и лицедеям – выборы в украинскую Раду завершились с закономерным результатом. В новом парламенте Незалежной собрались одни артисты. Эксперты сожалеют, что в этот состав не вошел Анатолий Шарий, который мог бы разогнать этот паноптикум.

Петр Порошенко проиграл клоунам и лицедеям – выборы вукраинскую Раду завершились с закономерным результатом. В новом парламентеНезалежной собрались одни артисты. Эксперты сожалеют, что в этот состав не вошелАнатолий Шарий, который мог бы разогнать этот паноптикум.Итоги выборов в украинскую Раду, с одной стороны, радуют: Незалежнаяизбавилась от Петра Порошенко и старого политического аппарата. С другойстороны, состав нового парламента производит неоднозначное впечатление. Слишкоммного в нем артистов и клоунов."Кого выбрали украинцы? Владимир Зеленский теперьполучил всю полноту власти в стране. До него монокоалицию построить не мог ниодин президент Украины, а ему это удастся. Челночная дипломатия, которуюпроповедует хитромудрый Виктор Медведчук, принесла свои плоды в виде второгоместа. Лиса Юлия Тимошенко в итоге сделала практически невозможное: ПетрПорошенко остался позади нее", – поделился своим видением ситуации сизданием "Дни.Ру" эксперт Совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян.Венчает всю эту конструкцию, появившуюся в результате выборовв украинскую Раду, "пустой как барабан" Святослав Вакарчук. "Мнеочень понравился этот эпитет, которым его наградил украинский политик ЕвгенийМураев. Ему-то как раз совсем немного не хватило для того, чтобы войти в Раду.Но в этом парламенте он был бы абсолютно чужеродным элементом", – отметилМанукян.Не сумел протиснуться в Раду вслед зарадикал Олег Ляшко – по мнению Манукяна, он был бы в новом парламенте весьмаорганичным элементом. Остались "за кадром" также Игорь Смешко,которому не помог даже всесильный, как называет его эксперт, Дмитрий Гордон, забортом и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и старожилукраинской политики Олег Тягнибок.Эксперт сожалеет, что настоящая политическая интеллигенцияУкраины, которая не могла развернуться при , сегодня не набирает5%. Печалится Манукян и о том, что не преодолел пятипроцентный барьер известныйблогер и журналист Анатолий Шарий. Эксперт считает, что люди Шария в парламентесмогли бы "разогнать весь этот паноптикум".