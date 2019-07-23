Петр Порошенко проиграл клоунам и лицедеям – выборы в
украинскую Раду завершились с закономерным результатом. В новом парламенте
Незалежной собрались одни артисты. Эксперты сожалеют, что в этот состав не вошел
Анатолий Шарий, который мог бы разогнать этот паноптикум.
Петр Порошенко проиграл клоунам и лицедеям – выборы в
украинскую Раду завершились с закономерным результатом. В новом парламенте
Незалежной собрались одни артисты. Эксперты сожалеют, что в этот состав не вошел
Анатолий Шарий, который мог бы разогнать этот паноптикум.
Итоги выборов в украинскую Раду, с одной стороны, радуют: Незалежная
избавилась от Петра Порошенко и старого политического аппарата. С другой
стороны, состав нового парламента производит неоднозначное впечатление. Слишком
много в нем артистов и клоунов.
"Кого выбрали украинцы? Владимир Зеленский теперь
получил всю полноту власти в стране. До него монокоалицию построить не мог ни
один президент Украины, а ему это удастся. Челночная дипломатия, которую
проповедует хитромудрый Виктор Медведчук, принесла свои плоды в виде второго
места. Лиса Юлия Тимошенко в итоге сделала практически невозможное: Петр
Порошенко остался позади нее", – поделился своим видением ситуации с
изданием "Дни.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян.
Венчает всю эту конструкцию, появившуюся в результате выборов
в украинскую Раду, "пустой как барабан" Святослав Вакарчук. "Мне
очень понравился этот эпитет, которым его наградил украинский политик Евгений
Мураев. Ему-то как раз совсем немного не хватило для того, чтобы войти в Раду.
Но в этом парламенте он был бы абсолютно чужеродным элементом", – отметил
Манукян.
Не сумел протиснуться в Раду вслед за
радикал Олег Ляшко – по мнению Манукяна, он был бы в новом парламенте весьма
органичным элементом. Остались "за кадром" также Игорь Смешко,
которому не помог даже всесильный, как называет его эксперт, Дмитрий Гордон, за
бортом и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и старожил
украинской политики Олег Тягнибок.
Эксперт сожалеет, что настоящая политическая интеллигенция
Украины, которая не могла развернуться при , сегодня не набирает
5%. Печалится Манукян и о том, что не преодолел пятипроцентный барьер известный
блогер и журналист Анатолий Шарий. Эксперт считает, что люди Шария в парламенте
смогли бы "разогнать весь этот паноптикум".