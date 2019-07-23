Злоумышленник изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по возврату автомобиля и продал его...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве с арендой транспортного средства.В дежурную часть межмуниципального отдела полиции обратился директор одной из коммерческих организаций. По словам заявителя, неизвестный мужчина, заключив с организацией договор лизинга на автомобиль «Хендай Солярис», в установленные сроки не вернул транспортное средство и перестал выходить на связь. Сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали подозреваемого. Как установили полицейские, злоумышленник изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по возврату автомобиля. К моменту задержания он уже успел продать его через неустановленных соучастников, а денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, установление его соучастников и местонахождение похищенного автомобиля.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79