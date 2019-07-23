Мальчик, который получил сильные ожоги при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, умер в районной больнице поселка Солнечный. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко.

Мальчик, который получил сильные ожоги при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, умер в районной больнице поселка Солнечный. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко.Ребенок стал уже четвертым погибшим в результате пожара в палаточном детском лагере в горнолыжном комплексе "Холдоми" в ночь на вторник, 23 июля. Ранее в реанимации скончались от полученных ожогов две девочки, напоминает "Интерфакс". До этого на месте пожара обнаружили тело 11-летней погибшей девочки.Всего в лагере отдыхали 189 школьников в возрасте от семи до 15 лет. В лагере было 26 палаток, 20 из них сгорели. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Директор детского палаточного лагеря Максим Кузнецов задержан. С 24 июля в Хабаровском крае будет объявлен трехдневный траур.