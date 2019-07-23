Любая выходка знаменитостей мигом разносится по СМИ и соцсетям, однако из-за огромного потока информации легко можно пустить что-то интересное. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июля 2019 года.

Любая выходка знаменитостей мигом разносится по СМИ и соцсетям, однако из-за огромного потока информации легко можно пустить что-то интересное. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июля 2019 года.Помощница многих знаменитостей Анна Исаева обнародовала фотографию, сделанную во время свадьбы Ольги Бузовой. На снимке звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" сияет от счастья.Свадебную фотографию Анна Исаева, сотрудничающая со многими отечественными знаменитостями, опубликовала в Instagram. Она и сама отметилась на заветном кадре. Речь идет о торжестве, имевшем место в июне 2012 года: Ольга Бузова выходила замуж за футболиста Дмитрия Тарасова.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июля 2019 года, читайте в и специальных .